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Новый инфекционный госпиталь создадут в Новосибирской области. Этот вопрос обсудили на федеральном уровне

Строительство инфекционного больницы будет начато по инициативе губернатора Андрея Травникова.

Первый заместитель председателя Госдумы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков во время региональной недели провел прием граждан в формате онлайн. Одним из вопросом стало строительство в регионе новой инфекционной больницы.

Среди обратившихся на прием была главный инфекционист министерства здравоохранения Новосибирской области, главный врач ГБУЗ НСО «Городская инфекционная клиническая больница №1» Новосибирска Лариса Позднякова, которая подняла вопрос о необходимости строительства новой инфекционной больницы в Новосибирске: существующая уже устарела, не отвечает тем требованиям, которые сейчас нужны для борьбы с инфекционными заболеваниями.

Александр Жуков сообщил, что знает об этой проблеме и уже занимается ей: «Сейчас региону необходимо определиться с проектом, потому что уже удалось убедить коллег и включить в постановление Государственной Думы о принятии бюджета 2021 года рекомендацию Правительству выделить средства на строительство такой больницы. Будем добиваться, чтобы это произошло уже в 2021 году».

Строительство в Новосибирске нового инфекционного госпиталя будет начато по инициативе главы региона Андрея Травникова. С соответствующими предложениями в 2020 году он обратился в Правительство и Госдуму РФ. Инициатива главы региона получила поддержку на федеральном уровне. На прошлой неделе делегация нашего региона во главе с первым заместителем губернатора Юрием Петуховым с целью изучения передового опыта создания инфекционных госпиталей посетила Республику Башкортостан. Новосибирская область намерена перенять передовой опыт республики в вопросе строительства новой больницы.

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