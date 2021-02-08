Новый инфекционный госпиталь создадут в Новосибирской области. Этот вопрос обсудили на федеральном уровне

Первый заместитель председателя Госдумы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков во время региональной недели провел прием граждан в формате онлайн. Одним из вопросом стало строительство в регионе новой инфекционной больницы.

Среди обратившихся на прием была главный инфекционист министерства здравоохранения Новосибирской области, главный врач ГБУЗ НСО «Городская инфекционная клиническая больница №1» Новосибирска Лариса Позднякова, которая подняла вопрос о необходимости строительства новой инфекционной больницы в Новосибирске: существующая уже устарела, не отвечает тем требованиям, которые сейчас нужны для борьбы с инфекционными заболеваниями.

Александр Жуков сообщил, что знает об этой проблеме и уже занимается ей: «Сейчас региону необходимо определиться с проектом, потому что уже удалось убедить коллег и включить в постановление Государственной Думы о принятии бюджета 2021 года рекомендацию Правительству выделить средства на строительство такой больницы. Будем добиваться, чтобы это произошло уже в 2021 году».

Строительство в Новосибирске нового инфекционного госпиталя будет начато по инициативе главы региона Андрея Травникова. С соответствующими предложениями в 2020 году он обратился в Правительство и Госдуму РФ. Инициатива главы региона получила поддержку на федеральном уровне. На прошлой неделе делегация нашего региона во главе с первым заместителем губернатора Юрием Петуховым с целью изучения передового опыта создания инфекционных госпиталей посетила Республику Башкортостан. Новосибирская область намерена перенять передовой опыт республики в вопросе строительства новой больницы.