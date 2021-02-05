Общее число случаев COVID-19 в Новосибирской области приближается к 33 тысячам

За прошедшие сутки коронавирус выявлен еще у ста тридцати одного жителя региона.
По данным оперативного штаба, еще у ста тридцати одного человека обнаружен диагноз COVID-19 (всего за время пандемии зафиксировано тридцать две тысячи девятьсот семнадцать случае заболевания). С выздоровлением выписали двести девятнадцать человек.
Скончались за последние сутки еще семь пациентов в возрасте от шестидесяти до восьмидесяти семи лет.
В отделениях реанимации сейчас находятся девяносто восемь человек, из них двадцать три подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
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