Общее число случаев COVID-19 в Новосибирской области приближается к 33 тысячам

По данным оперативного штаба, еще у ста тридцати одного человека обнаружен диагноз COVID-19 (всего за время пандемии зафиксировано тридцать две тысячи девятьсот семнадцать случае заболевания). С выздоровлением выписали двести девятнадцать человек.

Скончались за последние сутки еще семь пациентов в возрасте от шестидесяти до восьмидесяти семи лет.

В отделениях реанимации сейчас находятся девяносто восемь человек, из них двадцать три подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.