Парт хватит на всех. В микрорайоне «Родники» строят большую школу

Строительство школы № 19 в Калининском районе идет по графику. Ее планируют сдать к концу текущего года. «Мы были здесь в августе 2020 года, на этом месте был только котлован. Сегодня уже возведена коробка здания, закрыт тепловой контур, подано отопление, — сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, посетивший стройплощадку, чтобы оценил степень готовности объекта. — По графику окончание работ намечено на декабрь. Мы обсуждали возможность завершения объекта к сентябрю, однако сократить сроки строительства без ущерба для качества невозможно. Поэтому будем принимать школу в декабре, но полностью готовую — не только с внутренней отделкой и оборудованием классов, но и с благоустроенной прилегающей территорией, спортивной площадкой. Важный вопрос, решение которого берет на себя город, — это обустройство дороги, без нее мы не можем сдать школу. За лето мы должны решить этот вопрос. Работы много, но все графики выполняются».

Стоимость строительства школы оценивается в 1,1 млрд рублей. Здание состоит из трех блоков. В центральном блоке разместятся входная группа, столовая, спортивный и актовый залы, административные помещения, читальный зал, музей, мастерские. В двух других блоках будут располагаться учебные кабинеты и лаборантские.

В центральном блоке сейчас заканчиваются общестроительные работы, возводятся перекрытия и кирпичные перегородки, устанавливаются окна, витражи и фасады. В боковых блоках замкнут тепловой контур, подано отопление, ведутся отделочные работы, монтируются сети электроснабжения, отопления, системы вентиляции и пожаротушения.