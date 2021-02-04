Давай играть. Детские игровые комплексы в ТЦ после продолжительных ограничений возобновляют работу

Детские игровые комплексы смогут возобновить работу в пятнадцати крупных торговых центрах региона. Отметим, что при этом должно соблюдаться условие социальной дистанции — один посетитель на 2,5 квадратных метра. Среди требований также – масочный режим и наличие антисептиков для обработки рук.

В ходе проверки детского развлекательного центра, расположенного в ТРЦ «Аура», нарушений не выявлено. Проверку лично провел министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров. Он напомнил, что поэтапное снятие ограничений в условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции проводится в соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора с учетом региональной эпидемиологической обстановки. Правительством Новосибирской области ведется непрерывная работа как с Роспотребнадзором, так и с предпринимателями, и сейчас ограничения в сфере бизнеса остаются лишь в отношении предприятий общепита, которым в настоящий момент разрешено работать до полуночи.