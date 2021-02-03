Почта в тренде. За год количество почтовых терминалов значительно выросло

Новосибирск оказался в тройке российских городов с наибольшим количеством почтовых терминалов. У нас работает четыреста шестьдесят один постамат. В том числе они располагаются в супермаркетах, благодаря чему для получения посылки не нужно идти на почту.

Подсчет почтовых станций сделал сервис 2ГИС. За год их число в крупнейших городах России выросло на пятьдесят четыре процента. Наибольшее количество таких точек сосредоточено в Москве (более трех тысяч терминалов), Санкт-Петербурге (более тысячи двухсот), серебро – у Новосибирска.

Рост популярности постаматов связан с тем, что россияне все чаще стали заказывать посылки. Пандемия коронавируса и карантинные меры, которые долгое время действовали в прошлом году, усилили этот тренд. У почтовых станций есть свои преимущества, в том числе возможность бесконтактного получения заказа, актуальная на фоне коронавирусных реалий.