Искусство обновят. Восемь детских школ искусств отремонтируют в рамках нацпроекта «Культура»

В наступившем году наш регион приступает к реализации нового направления национального проекта «Культура». Речь идет о модернизации детских школ искусств, их капитальном ремонта и реконструкции. В шести школах ремонт планируют завершить к концу текущего года, в двух – в связи с большими объемами работ – он будет продолжен и в 2022 году.

Финансирование этой задачи в 2021 году составит почти восемьдесят миллионов рублей, в том числе более шестидесяти миллионов, выделенных из федерального бюджета. За три года (2021-2023) из федерального бюджета Новосибирской области планируется направить около двухсот восьмидесяти миллионов рублей на реализацию этого направления.

«Нацпроект «Культура» работает сегодня на все сферы жизни. Его реализация для нас – это не просто выполнение заявленных показателей и мероприятий. Сегодня мы должны – за счет бюджета региона, за счет более широкого участия в федеральных программах и проектах – обеспечить максимальное привлечение финансовых средств для обновления инфраструктуры отрасли как в селе, так и в столице региона. Одно из таких направлений – капитальный ремонт и реконструкция детских школ искусства», – отметила в ходе заседания коллегии Ирина Мануйлова.

В текущем году в программу капитального ремонта по нацпроекту включены Детская музыкальная школа №5 города Новосибирска, Посевнинская детская школа искусств Черепановского района, Линевская детская школа искусств Искитимского района, Куйбышевская детская художественная школа, Куйбышевская детская школа искусств, Маслянинская детская школа искусств, Детская школа искусств Венгеровского района, а также Детская школа искусств «Радуга» Татарского района.