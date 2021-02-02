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Новосибирская область опять повторила ковидный «антирекорд» летальных случаев: за прошедшие сутки скончалось десять пациентов

Всего за время пандемии от тяжелого течения болезни в регионе умерли 1 243 человека.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки зафиксировано сто тридцать два случая заражения коронавирусной инфекцией. За этот же период выписались с выздоровлением двести два человека.

Число летальных случаев увеличилось еще на десять: самому молодому пациенту было пятьдесят лет, самому пожилому – восемьдесят три года.

В отделениях интенсивной терапии продолжают бороться за жизнь сто два человека, из них двадцать два подключены к аппаратам ИВЛ.

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