Новосибирская область опять повторила ковидный «антирекорд» летальных случаев: за прошедшие сутки скончалось десять пациентов

Всего за время пандемии от тяжелого течения болезни в регионе умерли 1 243 человека.
По данным оперативного штаба, за минувшие сутки зафиксировано сто тридцать два случая заражения коронавирусной инфекцией. За этот же период выписались с выздоровлением двести два человека.
Число летальных случаев увеличилось еще на десять: самому молодому пациенту было пятьдесят лет, самому пожилому – восемьдесят три года.
В отделениях интенсивной терапии продолжают бороться за жизнь сто два человека, из них двадцать два подключены к аппаратам ИВЛ.
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