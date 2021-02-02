Первая победа. В новом перинатальном центре появился на свет первый малыш

1 февраля в новом Областном перинатальном центре родился первый ребенок. Это девочка, ее назвали Викторией. Появиться на свет малышке помогал один из ведущих специалистов региона в области акушерства и гинекологии Игорь Маринкин. Девочка родилась с помощью кесарева сечения. Ее рост — пятьдесят три сантиметра, а вес — 4,22 килограмма. Малышка родилась здоровой, медики оценили ее состояние здоровья на восемь-девять баллов по шкале Апгар (система быстрой оценки состояния новорожденного).