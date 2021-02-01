134 подтвержденных случая COVID-19 и восемь смертей. Какими были прошедшие сутки для Новосибирской области

На данный момент общее число заболеваний коронавирусом в регионе достигло отметки 32 385.
По информации оперативного штаба, за минувшие сутки еще у ста тридцати четырех новосибирцев выявлена коронавирусная инфекция. Выписались с выздоровлением девяносто два человека.
Из-за тяжелого течения болезни скончались восемь пациентов: мужчины в возрасте шестидесяти двух, шестидесяти трех, шестидесяти пяти и восьмидесяти семи лет и женщины в возрасте пятидесяти шести, пятидесяти семи, восьмидесяти и восьмидесяти двух лет.
В отделениях интенсивной терапии сейчас находятся сто девять новосибирцев, двадцать три пациента подключены к аппаратам ИВЛ.
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