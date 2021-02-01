134 подтвержденных случая COVID-19 и восемь смертей. Какими были прошедшие сутки для Новосибирской области

По информации оперативного штаба, за минувшие сутки еще у ста тридцати четырех новосибирцев выявлена коронавирусная инфекция. Выписались с выздоровлением девяносто два человека.

Из-за тяжелого течения болезни скончались восемь пациентов: мужчины в возрасте шестидесяти двух, шестидесяти трех, шестидесяти пяти и восьмидесяти семи лет и женщины в возрасте пятидесяти шести, пятидесяти семи, восьмидесяти и восьмидесяти двух лет.

В отделениях интенсивной терапии сейчас находятся сто девять новосибирцев, двадцать три пациента подключены к аппаратам ИВЛ.