Пятнистая Диа из Арабских Эмиратов. В Новосибирском зоопарке будут жить мраморные кошки

Мраморная красавица прибыла в сибирскую столицу из зоологического центра Аль Бустан. В нашем зоопарке уже живет самец мраморной кошки по имени Пират. Как отметили сотрудники зоосада, мраморные кошки предпочитают одиночный образ жизни, поэтому Диа и Пират находятся в разных вольерах.

Мраморные кошки обитают в Юго-Восточной Азии. Эти небольшого размера кошки считаются малоизученными: не существует даже точных данных о численности природной популяции. Как рассказали в Новосибирском зоопарке, по данным международной системы учета животных, всего в зоопарках мира живут девять мраморных кошек. Для российских зоопарков Диа и Пират стали первыми представителями «мраморного семейства».

Фото: Kivuli Kivuli, Новосибирский зоопарк