За прошедшие сутки в Новосибирской области выявили еще 139 случаев коронавирусной инфекции

Всего за время пандемии в регионе сделали 1 183 181 тест на наличие COVID-19.
По данным оперативного штаба, еще у ста тридцати новосибирцев обнаружен коронавирус. Выписались с выздоровлением за минувшие сутки двести двадцать человек.
Жизни восьми пациентов спасти не удалось: скончался мужчина семидесяти одного года и семь женщин – пятидесяти пяти, пятидесяти восьми, шестидесяти семи, семидесяти трех, семидесяти четырех, восьмидесяти и девяноста двух лет.
В отделениях интенсивной терапии сейчас находятся триста тринадцать человек, пятнадцать человек подключены к ИВЛ.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.