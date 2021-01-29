За прошедшие сутки в Новосибирской области выявили еще 139 случаев коронавирусной инфекции

По данным оперативного штаба, еще у ста тридцати новосибирцев обнаружен коронавирус. Выписались с выздоровлением за минувшие сутки двести двадцать человек.

Жизни восьми пациентов спасти не удалось: скончался мужчина семидесяти одного года и семь женщин – пятидесяти пяти, пятидесяти восьми, шестидесяти семи, семидесяти трех, семидесяти четырех, восьмидесяти и девяноста двух лет.

В отделениях интенсивной терапии сейчас находятся триста тринадцать человек, пятнадцать человек подключены к ИВЛ.