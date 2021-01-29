Праздничный эпицентр. Столица Сибири станет новогодней столицей страны

Присвоение Новосибирску звания «Новогодней столицы России» в преддверии проведения Молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой 2023 года позволит привлечь к нашему региону больше внимания на федеральном уровне. К этому спортивному событию ведется строительство новой ледовой арены, станции метро «Спортивная», четвертого моста через Обь, нового терминала аэропорта «Толмачево» и других важных объектов.

«Подготовка к Молодежному чемпионату мира – событию, ради которого мы сейчас строим сразу нескольких знаковых объектов, – вошла в активную фазу и будет только набирать обороты, – отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. ­– И это событие должно стать праздником не только для гостей, любителей хоккея из других регионов и стран, но в первую очередь – для новосибирцев. Так как, по календарю игр, матчи будут проходить накануне Нового года и в новогодние каникулы, мы предложили сделать Новосибирск в 2023 году новогодней столицей России. Наша инициатива была поддержана. Теперь основная задача — подготовиться так, чтобы показать и новосибирцам, и гостям наш город, нашу область во всей красе — как культурную, спортивную столицу Сибири, как дом, которым мы по праву гордимся и который любим».

Глава региона поручил областному министерству культуры совместно с мэрией Новосибирска разработать подробный план мероприятий по подготовке масштабного культурного события федерального уровня — проведению в Новосибирске празднований в статусе новогодней столицы страны.