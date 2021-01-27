Будут мультики! В Новосибирской области создадут анимационный кластер

Агентство инвестиционного развития Новосибирской области совместно с киностудией «Союзмультфильм» приступает к реализации проекта регионального анимационного кластера. Сторонами подписан соответствующий меморандум. «Креативные индустрии развиваются во всем мире. В развитых странах это дает до пятнадцати процентов ВВП. В России к этому пристальное внимание проявляет, в том числе и администрация президента РФ. Сергей Кириенко начал курировать эту тематику — я думаю, что в перспективе родится очередной нацпроект»,— рассказал генеральный директор АИР НСО Александр Зырянов. По его словам, в нашем регионе сфера креативных индустрий развита, но не систематизирована.

«Если, например. IT-индустрия имеет понятные льготы и преференции, и она более опекается властью, то в сфере креативных индустрий, где заняты много людей, необходимо создавать единый центр компетенций, возможно, по примеру Академпарка. Мы начали с проекта регионального анимационного кластера, планируем и дальше развивать это направление, — подчеркнул господин Зырянов. — Стараемся привлечь внимание к тому, что может стать серьезной отраслью экономики».

В феврале 2021 года представители Агентства инвестиционного развития посетят технопарк киностудии в Москве, чтобы познакомиться с проектом, аналог которого планируется создать в Новосибирской области.

Фото: архивы пресс-служб