Пандемический прогноз. Когда ждать третью коронавирусную волну в Новосибирской области?

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что не ожидает резкого всплеска заболеваемости COVID-19 во время третьей волны распространения вируса. Господин Травников добавил, что ситуация с заболеваемостью во многом будет зависеть от внешних факторов, которые непредсказуемы.

«Пока мы достаточно сдержанно относимся к британскому штамму коронавируса, не видим в нем серьезной угрозы. С другой стороны, напрягает ситуация в Европе. Почему полыхает коронавирус там – достоверного ответа нет»,— отметил губернатор. Если число заболевших в регионе будет расти, власти области готовы за полторы недели увеличить количество коек в инфекционных стационарах региона до шести тысяч.