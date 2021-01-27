Станет больше зрителей. Наполняемость кинотеатров, концертных залов, театров увеличится с 50% до 80

Губернатор Андрей Травников прокомментировал вопрос о дальнейшей работе работе новосибирских кинотеатров в Новосибирской в наступившем году. Глава региона отметил, что будет снята еще часть ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. «В Новосибирской области наполняемость театров, кинотеатров, концертных организаций, фестивалей увеличена с пятидесяти до восьмидесяти процентов зрителей. Наполняемость официальных профессиональных спортивных соревнований по командным игровым видам спорта — с тридцати до пятидесяти процентов зрителей», — сообщает пресс-служба правительства региона. Соответствующее постановление о внесении изменений в прошлое постановление правительства губернатор уже подписал.