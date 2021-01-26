Новосибирские медики спасли пациентку из Уфы. У нее была огромная опухоль головного мозга в труднодоступном участке

В Новосибирской клинике имени Мешалкина успешно прооперировали пациентку из Уфы пятидесяти четырех лет с огромной опухолью головного мозга. Опухоль была расположена в труднодоступном участке – в большинстве случаев таким пациентам отказывают в операции, сообщили в пресс-службе клиники.

Как вспоминает прооперированная в Новосибирске жительница Башкирии Оксана Костусенко, долгое время опухоль никак не проявлялась: ни головной боли, ни повышенного давления, ни слабости не было. Единственный симптом, который ее насторожил и заставил пройти обследование, — потеря сознания. После единственного такого случая Оксана обратилась к врачам и прошла обследование. Томограф выявил новообразование.

В родном городе пациентке со смертельно опасным диагнозом отказали в операции из-за высоких рисков. Опухоль разрослась на оба полушария головного мозга и при этом была расположена в труднодоступном участке. Операция требовала высокотехнологичного оборудования и ювелирной точности от нейрохирургов. Родственники Оксаны обратились за помощью к специалистам Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. Ознакомившись с вариантами лечения, женщина приняла решение о госпитализации в нейрохирургическое отделение Центра Мешалкина.

«Учитывая большой размер и труднодоступное расположение опухоли, нужно было аккуратно ее выделить, чтобы не повредить смежные структуры головного мозга, а также важные сосуды. Одно неверное движение могло привести к необратимым последствиям», - отмечает врач-нейрохирург Сергей Чернов. Операцию провели с использованием операционного микроскопа, опухоль вырезали буквально по миллиметру. Сейчас Оксана чувствует себя хорошо, но лечение пока не закончено.

«В дальнейшем ей потребуется курс послеоперационной лучевой терапии для профилактики рецидива. При необходимости женщина сможет пройти все этапы в стенах одного учреждения», — сообщили в клинике Мешалкина. Сама Оксана считает операцию вторым шансом на жизнь и готова проходить все необходимые процедуры.

Фото: архивы пресс-служб