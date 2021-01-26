Благоустройство территорий Новосибирской области обсудили на оперативном совещании при губернаторе региона Андрее Травникове. Как сообщил министр ЖКХ и энергетики Денис Архипов, на данные работы в текущем году направят более миллиарда рублей: «В 2021 году на реализацию мероприятий по благоустройству в Новосибирской области запланировано финансирование в размере одного миллиард 200 миллионов рублей. То есть на четверть больше, чем в 2020 году. Почти 900 миллионов составят средства федерального бюджета, и около 300 миллионов рублей – это средства регионального бюджета. Запланировано благоустройство 120 дворовых территорий многоквартирных домов и 68 общественных пространств».

По словам министра ЖКХ, в 2020 году на благоустройство было направлено порядка 900 миллионов рублей. Из них 820 миллионов – средства федерального бюджета. В регионе благоустроили 226 территорий, хотя планировали провести работы на 167 объектах. Это произошло за счет экономии средств, полученной в результате торгов, и использования ресурсов местных бюджетов.

Как отметил Андрей Травников, проект «Формирование комфортной городской среды» – один из самых важных. В рамках данного проекта проводят работы разного масштаба. «Из всех федеральных проектов, которые мы реализуем в последние годы, один из самых востребованных и ожидаемых со стороны жителей не только нашей области, но и всех регионов страны, это проект, направленный на благоустройство территорий в населенных пунктах», – подчеркнул губернатор.