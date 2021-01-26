18+
  • Город
  • Город

Миллиард на благоустройство. Чтобы сделать Новосибирскую область более комфортной, будет направлено почти 900 миллионов из федерального бюджета и около 300 миллионов — из регионального

Глава региона Андрей Травников считает формирование комфортной городской среды одной из приоритетных целей.

Благоустройство территорий Новосибирской области обсудили на оперативном совещании при губернаторе региона Андрее Травникове. Как сообщил министр ЖКХ и энергетики Денис Архипов, на данные работы в текущем году направят более миллиарда рублей: «В 2021 году на реализацию мероприятий по благоустройству в Новосибирской области запланировано финансирование в размере одного миллиард 200 миллионов рублей. То есть на четверть больше, чем в 2020 году. Почти 900 миллионов составят средства федерального бюджета, и около 300 миллионов рублей – это средства регионального бюджета. Запланировано благоустройство 120 дворовых территорий многоквартирных домов и 68 общественных пространств».

По словам министра ЖКХ, в 2020 году на благоустройство было направлено порядка 900 миллионов рублей. Из них 820 миллионов – средства федерального бюджета. В регионе благоустроили 226 территорий, хотя планировали провести работы на 167 объектах. Это произошло за счет экономии средств, полученной в результате торгов, и использования ресурсов местных бюджетов.

Как отметил Андрей Травников, проект «Формирование комфортной городской среды» – один из самых важных. В рамках данного проекта проводят работы разного масштаба. «Из всех федеральных проектов, которые мы реализуем в последние годы, один из самых востребованных и ожидаемых со стороны жителей не только нашей области, но и всех регионов страны, это проект, направленный на благоустройство территорий в населенных пунктах», – подчеркнул губернатор.

Комментарии

Наши проекты