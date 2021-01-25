Станет посвободнее. Театры, стадионы и детские игровые комнаты заходят на новый этап снятия ковидных ограничений

25 января на заседании оперативного штаба в правительстве Новосибирской области было принято решение об очередном снятии ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. После снижения заболеваемости решено возобновить работу детских лагерей, игровых комнат в ТЦ. Проекты решений губернатор поручил подготовить в ближайшие часы и представить их на заседании правительства Новосибирской области.

«Предлагаю с первого февраля возобновить работу детских оздоровительных лагерей и учебных лагерей круглогодичного действия, в том числе и региональный центр «Альтаир». И с первого февраля разрешить работу развлекательных городков, игровых комнат, в том числе в торговых центрах», – заявил глава региона.

Кроме возобновления работы детских учреждений и игровых комнат, очередные послабления ждут театры и спорткомплексы. Теперь они смогут принимать больше зрителей. «Также попрошу проработать вопрос по увеличению заполняемости залов в спортивных сооружениях и в театрах в связи со стабилизацией заболеваемости», – сказал господин Травников.

Фото: архивы пресс-служб

