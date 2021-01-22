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140 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в регионе за минувшие сутки

За все время пандемии в Новосибирской области провели 1 155 161 тест на COVID-19.

По данным оперативного штаба, в регионе зафиксировали сто сорок новых случаев коронавируса. За этот же период с выздоровлением выписались двести одиннадцать человек.

Жизни еще девяти пациентов спасти не удалось: скончались четверо мужчины – шестидесяти двух, шестидесяти шести, шестидесяти восьми и восьмидесяти четырех лет, а также пять женщин – пятидесяти пяти, шестидесяти семи, семидесяти лет, восьмидесяти одного года и восьмидесяти трех лет.

На данный момент в реанимации находятся сто двадцать девять человек, из них двадцать четыре подключены к аппаратам ИВЛ.

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