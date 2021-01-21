Жетон снова вырастет в цене. Проезд в новосибирском метро может опять подорожать

Новосибирский метрополитен не исключает очередного повышения стоимости проезда в наступившем году и намерен внести такое предложение на рассмотрение властей региона. По словам главы МУП Аркадия Чмыхайло, метрополитен тратит большие суммы на развитие, обеспечение комфорта и безопасности пассажиров (особенно с учетом пандемических реалий). Так, на противоэпидемиологические меры метрополитен потратил более двух с половиной миллионов рублей в ушедшем году.

«Метрополитен не для себя существует, он существует для города и пассажиров. И чтобы улучшить качество перевозок, требуются финансовые вложения», — подчеркнул господин Чмыхайло.

Напомним, что в конце 2020 года Новосибирский метрополитен внес предложение о повышении тарифа до тридцати двух рублей в Департамент по тарифам региона. Однако получил отказ. В итоге стоимость проезда подняли с середины декабря на один рубль – теперь поездка стоит двадцать шесть рублей.

Фото: архивы пресс-служб