144 новых случая коронавируса и еще семь смертей. Какими были прошедшие сутки для Новосибирской области

По данным оперативного штаба, еще у ста сорока четырех жителей Новосибирской области выявлен диагноз «коронавирусная инфекция». Выписаны с выздоровлением за минувшие сутки двести девять человек.

Семерых пациентов спасти не удалось: скончались двое мужчин шестидесяти девяти лет и один шестидесяти двух, а также четыре женщины – семидесяти трех, семидесяти пяти, восьмидесяти трех и восьмидесяти семи лет.

В отделениях интенсивной терапии на данных момент находятся сто тридцать восемь пациентов, двадцать шесть из них – на ИВЛ.