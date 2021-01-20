Пересмотреть список покупок. Рассказываем об огурцах на вес золота и других подорожавших товарах

Новосибирскстат опубликовал статистику изменения цен на продовольственные, непродовольственные товары и платные услуги. В декабре прошедшего года некоторые позиции резко выросли в цене, и скоро они могут стать недоступны для горожан с небольшим доходом.

Традиционно зимой растет цена на овощи. Если морковь, картофель и свекла подорожали от восьми до тринадцати процентов по понятным причинам (до нового урожая далеко, а старые запасы заканчиваются), почему заметный рост показали свежие огурцы, непонятно. Несмотря на то, что в Новосибирской области немало круглогодичных теплиц, огурцы подорожали практически в два раза. «Среди прочих продовольственных товаров подорожали растворимый кофе на 7,7%, виноградное вино – на 6%, икра лососевых рыб – на 5,8%, мясо индейки и куриные яйца – на 4,2%, живая и охлажденная рыба и рыбное филе – на 3,7% и 3,4% соответственно», – говорится в сообщении Новосибирскстата.

Рост цен коснулся не только продуктов питания: в декабре заметно подорожали стройматериалы, в частности древесностружечные плиты и мойки из нержавеющей стали. Увеличилась стоимость мебели. Существенный рост в цене также у детских велосипедов, фломастеров и мыла.