Зимние вандалы против городского искусства. Снежные скульптуры, украшавшие Первомайский сквер, испортили неизвестные злоумышленники

Большинство арт-объектов были испорчены настолько, что их невозможно было «отреставрировать» и пришлось убрать.
Ночью неизвестные пробрались в Первомайский сквер и разрушили композиции, которые художники создавали на XXI Сибирском фестивале снежной скульптуры. Большинство арт-объектов, над которыми трудились мастера, были изувечены настолько, что их пришлось полностью убрать.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал ситуацию в своем инстаграм-аккаунте: «Замечательные работы, над созданием которых несколько дней трудились команды художников и скульпторов, взрослые и дети из разных сибирских городов. Большинство не подлежали восстановлению, их пришлось убрать. Безобразный поступок вандалов вызывает возмущение».
Администрация Центрального округа обратилась в полицию – сотрудники МВД сейчас проводят проверку.
Фото: архивы пресс-служб
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