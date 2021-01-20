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Зимние вандалы против городского искусства. Снежные скульптуры, украшавшие Первомайский сквер, испортили неизвестные злоумышленники

Большинство арт-объектов были испорчены настолько, что их невозможно было «отреставрировать» и пришлось убрать.

Ночью неизвестные пробрались в Первомайский сквер и разрушили композиции, которые художники создавали на XXI Сибирском фестивале снежной скульптуры. Большинство арт-объектов, над которыми трудились мастера, были изувечены настолько, что их пришлось полностью убрать.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал ситуацию в своем инстаграм-аккаунте: «Замечательные работы, над созданием которых несколько дней трудились команды художников и скульпторов, взрослые и дети из разных сибирских городов. Большинство не подлежали восстановлению, их пришлось убрать. Безобразный поступок вандалов вызывает возмущение».

Администрация Центрального округа обратилась в полицию – сотрудники МВД сейчас проводят проверку.

Фото: архивы пресс-служб

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