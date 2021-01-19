Засветили Краеведческий. На фасаде здания новосибирского музея установили подсветку стоимостью 2 миллиона рублей

В Новосибирске установили подсветку на фасаде здания Городского торгового корпуса, которое занимает Новосибирский краеведческий музей. Работы обошлись в два миллиона рублей, всего было установлено сто двадцать девять светильников – они подчеркивают архитектуру здания со стороны Красного проспекта. На втором этапе здание осветят со стороны Первомайского сквера, Полностью работы по установке подсветки закончатся в 2022 году.

«Подсветка сделана по общему проекту, она подчеркивает архитектуру здания и освещает его в ночное время, — отметил директор музея Андрей Шаповалов. — В этом году был первый этап создания общего архитектурного освещения. Он закончен, и подсветка со стороны Красного проспекта будет постоянно работать».

Фото: Александр Ощепков