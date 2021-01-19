Новички на маршруте. 15 новых автобусов начали курсировать по улицам города

Новосибирский парк общественного транспорта пополнился пятнадцатью минскими автобусами. Они работают по трем маршрутам: №23 «Общественный торговый центр – ОРМЗ», №45 «Чемской бор – Центральный корпус», №54 «Твардовского – Вокзал Новосибирск-Главный». На каждом из этих маршрутов курсируют по пять новых автобусов.

Покупка транспорта оказалась возможной благодаря проекту «Народный бюджет»: в его рамках Новосибирску и было выделено сто миллионов рублей на приобретение пятнадцати газомоторных минских автобусов 2020 года выпуска для МКП «ПАТП-4». Эти средства пошли на предоплату и первый лизинговый платеж. Согласно контракту, последующие платежи будут выплачиваться силами самого предприятия в течение шестидесяти месяцев. В наступившем году для Новосибирска планируют закупить еще сорок газомоторных автобусов.

«Мы приложили немало усилий для того, чтобы сохранить муниципальный общественный транспорт. Сейчас речь идет о его модернизации, развитии, а следовательно, о комфорте, удобстве и надежности перевозок. Уверен, что эти автобусы, которые пришли прямо с конвейера минского автозавода, покажут себя с самой лучшей стороны. Их всего пятнадцать, но это только первый шаг, – подчеркнул мэр города Анатолий Локоть. – В этом году планируем закупить большую партию автобусов. Мы будем продолжать эту работу совместно с правительством Новосибирской области, пока не достигнем стопроцентного обновления всего подвижного состава».