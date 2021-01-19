Вышли на новый уровень. Новосибирская область приступает к третьей стадии снятия поротивопандемических ограничений

Роспотребнадзор Новосибирской области сообщил о снижении заболеваемости COVID-19. Согласно рекомендациям, регион может выйти на третью стадию снятия ограничений. «Среднесуточный прирост — 0,5%. Если обратиться к методическим рекомендациям, то мы в принципе вышли на третий уровень, когда ограничения практически снимаются», — заявил глава Роспотребнадзора Новосибирской области Александр Щербатов. Губернатор Андрей Травников поднял вопрос о возможном открытии детских лагерей: «Мы договаривались, что если эпидситуация не ухудшится, то мы будем готовить решение о возобновлении деятельности таких лагерей. Просьба, подготовьте рекомендации, что нужно подготовиться для возобновления работы таких учреждений».