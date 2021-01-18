В Новосибирской области еще девять человек скончались от COVID-19 — самой молодой жертвой коронавируса стала 25-летняя девушка

По данным оперативного штаба, за последние сутки в регионе выявили еще сто тридцать восемь случаев коронавируса. Девяносто семь человек выписались с выздоровлением.

Из-за тяжелого течения болезни девять новосибирцев скончались, самому молодому пациенту было двадцать пять лет, самому пожилому – восемьдесят девять.

В настоящее время сто сорок один человек находится в отделениях интенсивной терапии, двадцать пять пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.