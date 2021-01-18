Лидируем по пробкам. Новосибирск оказался в мировом рейтинге городов с самыми внушительными пробками на дорогах

В ушедшем году новосибирцы провели простояли в пробках более недели – об этом сказано в рейтинге Traffic Index, который по итогам 2020 года составила компания TomTom (Нидерланды). Эксперты проанализировали ситуацию с загруженностью дорог в четырехсот шестнадцати городах мира, ранжировав их по процентному отношению — насколько больше жители этих городов проводят времени в пробках, чем когда их нет. Чем выше процент, тем больше времени отнимают пробки в часы пик.

Лидером по этому критерию в 2020-м оказалась Москва с показателем пятьдесят четыре процента. Москвичи провели в пробках ровно 200 часов, или восемь дней и восемь часов. На втором месте в стране и на девятом в мире оказался Новосибирск с показателем в сорок пять процентов. Новосибирцы провели в пробках сто восемьдесят один час. Согласно расчетам специалистов, в среднем при движении в часы пик новосибирцы теряли каждое утро двадцать минут дополнительного времени и еще плюс двадцать шесть минут по вечерам.



