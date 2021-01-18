Власть поддержит села. 20 миллионов рублей направит на сельское благоустройство Новосибирская область

В 2021 году в Новосибирской области будут реализованы двадцать три проекта по благоустройству сел при поддержке областного и федерального бюджетов. Всего на эти цели власти выделят двадцать миллионов рублей. Остальные средства муниципалитеты изыщут самостоятельно.

Комиссия минсельхоза Новосибирской области рассмотрела все заявки по социально значимым проектам и одобрила их у пяти районов – Тогучинского, Баганского, Куйбышевского, Кочковского и Мошковского. Больше всего проектов реализуют в Баганском районе. Это реконструкция хоккейной коробки и ремонт дорожек на стадионе в селе Мироновка, обустройство зоны отдыха в селе Соловьевка, обустройство уличного освещения в Багане, строительство спортивно-развлекательной площадки и реализация проекта «Памятник ВОВ «Память – жива» в селе Андреевка, обустройство пешеходного перехода в селе Мироновка, устройство тротуаров и ограждения вблизи школы и создание «Аллеи памяти» в честь участников Великой Отечественной войны в селе Ивановка, реконструкция памятника и благоустройство вокруг него в селе Казанка.

«Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов будет произведено в целом ряде населенных пунктов Кочковского района – в селах Кочки, Новоцелинное, Решеты, Новые Решеты, Черновка, Красная Сибирь, Быструха, Жуланка, деревне Букреево Плесо, поселках Троицкий, Республиканский, Ермаковский – всего шестьдесят пять площадок», – рассказали в пресс-службе областного правительства.