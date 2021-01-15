Еще 139 положительных тестов на коронавирус и 226 выздоровевших за сутки в Новосибирской области

За все время пандемии в регионе был сделан 1 126 401 тест на COVID-19.
По данным оперштаба, за прошедшие сутки регионе у ста тридцати девяти жителей области выявлен диагноз COVID-19. За этот же период двести двадцать шесть новосибирцев выписались с выздоровлением.
Число летальных случаев увеличилось на восемь: скончались трое мужчин – сорока девяти, шестидесяти пяти и восьмидесяти шести лет, а также пять женщин – пятидесяти четырех, пятидесяти восьми, пятидесяти девяти, восьмидесяти девяти и девяноста двух лет.
В отделениях интенсивной терапии сейчас находятся девяносто пациентов, двадцать пять из них подключены к аппаратам ИВЛ.
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