Еще 139 положительных тестов на коронавирус и 226 выздоровевших за сутки в Новосибирской области

По данным оперштаба, за прошедшие сутки регионе у ста тридцати девяти жителей области выявлен диагноз COVID-19. За этот же период двести двадцать шесть новосибирцев выписались с выздоровлением.

Число летальных случаев увеличилось на восемь: скончались трое мужчин – сорока девяти, шестидесяти пяти и восьмидесяти шести лет, а также пять женщин – пятидесяти четырех, пятидесяти восьми, пятидесяти девяти, восьмидесяти девяти и девяноста двух лет.

В отделениях интенсивной терапии сейчас находятся девяносто пациентов, двадцать пять из них подключены к аппаратам ИВЛ.