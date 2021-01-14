В регионе выявили 144 новых случая коронавирусной инфекции за сутки

Всего за время пандемии диагноз COVID-19 поставили 29 896 людям в Новосибирской области.
Оперативный штаб информирует: за прошедшие сутки еще у ста сорока четырех жителей региона обнаружен коронавирус. Выписались с выздоровлением за этот же период двести тридцать два человека.
Жизнь восьми пациентов спасти не удалось: скончались шестеро мужчин, самому молодому из которых было сорок восемь лет, самому пожилому – сто три года, в также две женщины – семидесяти одного года и восьмидесяти двух лет.
В настоящее время сто сорок один человек находится в реанимации, двадцать пять пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.
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