За последние сутки девять пациентов скончались из-за коронавируса. Всего за время пандемии в регионе зафиксировано 1073 летальных случая

По новым данным, COVID-19 обнаружен еще у 140 жителей области.
По информации оперативного штаба, за последние сутки в Новосибирской области COVID-19 обнаружен еще у ста сорока человек. С выздоровлением выписались двести двадцать восемь пациентов.
Девять человек скончались из-за тяжелого течения инфекции: семеро мужчин, самому молодому из которых было пятьдесят пять лет, самому пожилому – девяносто один год, а также две женщины – шестидесяти семи и семидесяти лет.
В настоящее время сто сорок девять пациентов находятся в реанимации, тридцать один из них подключен к ИВЛ.
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