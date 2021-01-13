За последние сутки девять пациентов скончались из-за коронавируса. Всего за время пандемии в регионе зафиксировано 1073 летальных случая

По информации оперативного штаба, за последние сутки в Новосибирской области COVID-19 обнаружен еще у ста сорока человек. С выздоровлением выписались двести двадцать восемь пациентов.

Девять человек скончались из-за тяжелого течения инфекции: семеро мужчин, самому молодому из которых было пятьдесят пять лет, самому пожилому – девяносто один год, а также две женщины – шестидесяти семи и семидесяти лет.

В настоящее время сто сорок девять пациентов находятся в реанимации, тридцать один из них подключен к ИВЛ.