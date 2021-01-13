Лучший в Сибири. Новосибирск назван городом с самым высоким уровнем жизни

Наш город стал лидером среди крупных городов Сибирского федерального округа по уровню жизни. Таковы результаты исследования, проведенного финансовым университетом при правительстве РФ в 2020 году. По итогам опросов Новосибирск набрал семьдесят два балла из ста возможных. Ни один другой из крупных населенных пунктов Сибири до подобных показателей не дотянул.

Исследователей учитывали несколько критериев при оценке городов: распространенность деструктивного поведения среди жителей, конфликтность социальных отношений, интерес к культурным ценностям, склонность к миграции в поисках лучшей жизни, уровень доходов населения, состояние городской инфраструктуры и качество городского управления. Последний пункт включает такие показатели, как состояние дорог, уровень медицинского обслуживания и образования, работа служб ЖКХ, условия для создания и развития бизнеса и эффективность местных властей.

Авторы исследования отмечают: «Оценка качества жизни по городам страны основана на мнении россиян о различных сторонах их жизни. Данные были собраны при помощи социологических исследований, проведенных в течение 2020 года. В каждом из рассмотренных городов опросили не менее семисот респондентов по репрезентативной выборке».

Следом за Новосибирском – в тройке лучших – оказались Иркутск с показателем в шестьдесят девять баллов и Томск, набравший шестьдесят семь баллов.

Фото: архивы пресс-служб