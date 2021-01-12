Коронавирусная хроника: почти тридцать тысяч заболевших и более тысячи смертей в Новосибирской области

По информации оперативного штаба, за прошедший день COVID-19 обнаружен у ста тридцати шести новосибирцев (за все время пандемии заболевание выявили у двадцати девяти тысяч шестьсот двенадцати человек). Выписались с выздоровлением двести четырнадцать человек.

Жизни девяти пациентов спасти не удалось: скончались пятеро мужчин – шестидесяти одного года, шестидесяти четырех лет, семидесяти одного года, семидесяти двух и восьмидесяти шести лет, а также четыре женщины – пятидесяти четырех, пятидесяти семи, семидесяти четырех и восьмидесяти восьми лет.

В отделениях интенсивной терапии сейчас находятся сто сорок пять человек, тридцать один пациент – на ИВЛ.