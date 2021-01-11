Гости из Австралии. В 2021 году в Новосибирский зоопарк приедут вомбаты

Вомбаты приедут в Новосибирский зоопарк имени Р. А Шило в 2021 году, перенос сроков связан с пандемией коронавируса. Об этом сообщил директор зоопарка Андрей Шило. В феврале 2020 года он сообщал, что две особи вомбатов приедут в зоопарк летом, однако учреждение получило замечания от представителей Австралии относительно будущих условий содержания животных. Зоопарк устранил замечания и наметил подготовку документов для получения вомбатов на сентябрь. «Вольер для них полностью достроили. Но в связи с пандемией все откладывается, потому что для оформления документов нашим сотрудникам необходимо слетать в один из зоопарков Европы, где содержатся вомбаты, для повторного обучения работе с ними», – сообщил Андрей Шило, добавив, что зоопарк надеется получить животных в 2021 году.

В настоящее время вомбатов нет ни в одном зоопарке России. По требованиям австралийского правительства, в вольерах должны быть созданы определенные условия по температуре воздуха и графику кормления. Также специалисты по уходу за вомбатами должны пройти специальное обучение и получить необходимую квалификацию.

Вомбаты – животные из семейства сумчатых млекопитающих, это роющие норы травоядные, внешне напоминающие огромных хомяков.