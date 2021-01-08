Свежая статистика по коронавирусу в Новосибирской области: еще 143 заболевших и семь умерших

Как сообщает оперативный штаб, за последние сутки диагноз «коронавирусная инфекция» выявили у ста сорока трех новосибирцев. Выписались за этот же период девяносто два жителя региона.

За минувшие сутки скончались еще семь пациентов: четверо мужчин – сорока двух лет, шестидесяти одного года, семидесяти одного года и семидесяти четырех лет, а также три женщины – шестидесяти трех, шестидесяти пяти и шестидесяти девяти лет.

В настоящее время сто шестьдесят два новосибирца борются за жизнь в отделениях интенсивной терапии, тридцать два человека подключены к аппаратам ИВЛ.