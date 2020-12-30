Торговля и развлечения. Рассказываем о графике ТЦ и ТРЦ на новогодних каникулах

31 декабря магазины и гипермаркеты закроются раньше, чем обычно. 1 января откроются позже, а некоторые и вовсе заработают лишь 2 января.
· Публикуем график работы торговых и торгово-развлекательных центров Новосибирска
▪️ТРЦ «Аура»
С 24 по 30 декабря ТРЦ «Аура» будет работать с 10:00 до 23:00. Гипермаркет «О'КЕЙ» в эти дни перейдет на круглосуточный режим работы. Магазины в ТЦ будут открыты до 20:00, а гипермаркет «О'КЕЙ» и кинотеатр закроются в 21:00. 1 января 2021 года магазины в «Ауре» откроются в 13:00 и закроются в 22:00. «Формула кино» со 2 по 4 января будет работать круглосуточно. Бесплатные автобусы ТРЦ «Аура» в праздничные дни изменят график и будут ходить по расписанию:
25 декабря 2020 – 30 декабря 2020 – с 10:00 до 23:00;
31 декабря 2020 – с 10:00 до 20:00;
01 января 2021 – с 13:00 до 22:00.
Подземная парковка с 24 декабря по 4 января работает круглосуточно, за исключением 31 декабря и 1 января. Со 2 января весь ТРЦ приступает к обычному режиму работы, а автобусы будут ходить по обычному расписанию.
▪️ТРЦ «Галерея Новосибирск»
Режим работы торгового центра изменится:
с 21 по 30 декабря — с 10:00 до 23:00;
31 декабря — с 10:00 до 20:00;
1 января — с 12:00 до 22:00. Начиная со 2 января, торговый центр будет работать в обычном режиме.
▪️МЕГА:
24 - 30 декабря с 10:00 до 23:00;
31 декабря с 10:00 до 18:00;
1 января с 14:00 до 22:00.
▪️ИКЕА:
31 декабря с 10:00 до 18:00;
1 января с 14:00 до 22:00.
▪️АШАН:
25 - 30 декабря с 8:00 до 00:00;
31 декабря с 8:00 до 20:00;
1 января – выходной;
2 января с 10:00 до 22:00.
▪️Леруа Мерлен:
Без продленных часов;
31 декабря с 10:00 до 18:00;
1 января – выходной;
Со 2 января – в обычном режиме.
▪️ТРЦ «Сан Сити»
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Супермаркет «МЕГАС» в «Сан Сити» работает до 30 декабря с 8:00 до 00:00, 31 декабря с 8:00 до 22:00, а 1 января с 12:00 до 23:00.
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Кинотеатр «Синема Парк» работает 31 декабря с 10:00 до 20:00, 1 января с 12:00 до 05:00.
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Ресторанный дворик работает 31 декабря с 10:00 до 20:00, а 1 января с 12:00 до 22:00.
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Магазины открыты 31 декабря с 10:00 до 20:00, 1 января с 12:00 до 22:00 в ограниченном режиме. Со 2 января комплекс работает в обычном режиме с 10:00 до 22:00.
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▪️ТРЦ «Сибирский Молл»
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В Новогодние праздники ТРЦ «Сибирский Молл» будет работать в следующем режиме:
31 декабря 2020 – 10:00 - 18:00;
01 января 2021 – выходной;
02 января 2021 – возобновляется работа в обычном режиме с 10:00 до 22:00.
▪️Гипермаркет «АШАН Сити»:
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30 декабря 2020 – 8:00 - 23:00;
31 декабря 2020 – 8:00 - 20:00;
01 января 2021 – выходной;
02 января 2021 – 10:00 - 22:00;
03 января 2021 – обычный режим.
Кинотеатр «КИНОСИТИ» все праздничные дни работает с 9:50 до 3:00.
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▪️Гипермаркеты «Гигант»
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«Гигант» на Автогенной, 126 работает 31 декабря с 8:30 до 22:00, а 1 января с 12:00 до 22:00. Остальные «Гиганты» с 25 по 30 декабря работают с 7:00 до 02:00, 31 декабря с 8:00 до 22:00, 1 января с 12:00 до 23:00.
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▪️ТРК «Ройял Парк»
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31 декабря магазины и фуд-корт работают с 10:00 до 20:00, «Мегас» с 9:00 до 22:00, кинотеатр «Синема Парк» с 10:00 до 20:00. 1 января магазины и фуд-корт не работают. «Мегас» работает с 12:00 до 22:00, кинотеатр с 10:00 до 03:00, детский центр работает с 12:00 до 22:00. Со 2 января ТРК работает в обычном режиме.
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