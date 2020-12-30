Еще 225 новосибирцев будут отмечать праздники здоровыми. Они выписались после лечения от коронавируса

По данным новосибирского оперативного штаба, за минувшие сутки выявлено сто пятьдесят три случая коронавирусной инфекции. За это же время двести двадцать пять человек выписали по выздоровлению.

Жертвами COVID-19 стали еще восемь пациентов: трое мужчин – пятидесяти четырех, пятидесяти шести и шестидесяти семи лет, а также пять женщин – пятидесяти девяти, шестидесяти двух, шестидесяти пяти лет, семидесяти одного года и семидесяти восьми лет.

В отделениях интенсивной терапии сейчас находятся сто сорок четыре человека, из них тридцать семь подключены к аппаратам ИВЛ.