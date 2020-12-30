У транспорта будет новогоднее расписание. Как работают автобусы и метро на праздниках?

31 декабря работа пассажирского транспорта будет осуществляться в штатном режиме. Напомним, что в прошлую новогоднюю ночь метрополитен работал до 03:00. В этом году его график менять не стали, поскольку массовых мероприятия отменили.

«В дни новогодних праздников с 1 по 10 января 2021 года наземный пассажирский транспорт (муниципальных и немуниципальных перевозчиков) и Новосибирский метрополитен будет работать по графику выходного дня. В нем предусмотрено сокращение количества рейсов, — рассказали в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.

Стоит отметить, что 1, 2 и 7 января количество транспорта будет даже меньше, чем в выходные дни. Что касается работы

Что касается расписания электричек, то они так же будут работать по «выходному графику». «В период с 1 по 10 января 2021 года пригородные поезда в регионе будут курсировать по графику выходного дня. Пригородная компания „Экспресс-пригород“ просит пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании», — подчеркнули в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

Фото: архивы пресс-служб