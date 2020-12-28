Новосибирский долгострой так и не достроят. ДК «Сибсельмаш» собираются снести

На площади Маркса снесут недостроенный ДК «Сибсельмаш», об этом рассказал мэр города Новосибирска Анатолий Локоть. Как объяснил градоначальник, эксперты признали здание дома культуры, который начали возводить еще сорок лет назад, аварийным. Его снос уже начали. Мэрия ведет переговоры с инвестором, который собирается построить свой объект на месте снесенного здания. Предположительно, это будет торгово-развлекательный центр.

По словам Анатолия Локтя, городские власти намерены привести в порядок площадь Карла Маркса, на которой расположен объект, к 2023 году. Именно в этом году в Новосибирске состоится Молодежный чемпионат мир по хоккею.