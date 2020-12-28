Экстремальные холода испортили лед. «Культовый» каток у НОВАТа временно не работает

«Из-за того что была температура ниже –40 градусов, лопнул лед немного. Решили приостановить работу на два дня, надеемся, что завтра откроется, – прокомментировала возникшую проблему вице-мэр Новосибирска, глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова. Площадку временно закрыли 27 декабря, так что возобновления сезона фигурного катания ждать осталось недолго.

Работники МАУ «Стадион» принялись активно затирать трещины, возникшие из-за резкого похолодания – это наиболее адекватная тактика в данной ситуации, иначе каток пришлось бы полностью перезаливать.