Очень спокойная новогодняя ночь. В мэрии Новосибирска рассказали о праздничных мероприятиях

В городской администрации прокомментировали предстоящие праздники в Новосибирске – массовых мероприятий в новогоднюю ночь не будет. В этом году из-за эпидемии коронавирусной инфекции внесены коррективы в организацию мероприятий в городе Новосибирске. Если обычно площадь Ленина становилась эпицентром торжества в новогоднюю ночь, на этот раз никаких «ивентов» там не запланировано. Кроме того, главную елку города откроют без традиционных сказочных персонажей Деда Мороза и Снегурочки. Движение по улице Ленина на время новогодних каникул перекрываться не будет.

Фото: архивы пресс-служб