Главная ценность — люди. Известный блогер-журналист Алексей Пивоваров в превосходной степени охарактеризовал новосибирцев, но не сам город

Журналист Алексей Пивоваров дал свое резюме по Новосибирску в рубрике #городапивоварова в Инстаграме. По его мнению, Новосибирск можно считать третьим городом России. «Но если говорить не о размерах, а комфорте и удобстве, то Новосибирск, увы, за пределами топа», — отметил Алексей.

Среди проблем города он назвал инфраструктуру, транспорт и точечную застройку: «Город хаотично прирастает разностильными (часто вообще без стиля) зданиями. Исторический облик, и так небогатый, кажется, утрачен навсегда. Ну а по окраинам громоздятся безликие башни-человейники».

Главной ценностью города Пивоваров назвал самих новосибирцев — «свободолюбивых» и «исключительно рассудительных»: «Такое количество внятных интервьюируемых как здесь, я редко где встречал», — написал журналист. Отдельно он выделил «город-мечту» Академгородок, где вырастают ученые с мировым именем.

Свой «обзор» Алексей завершил душевными словами: «Короче, город-сибиряк — крепкий, закаленный и бесконечно терпеливый».

Фото: инстаграм-аккаунт Алексея Пивоварова