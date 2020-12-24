Идем на поправку. За прошедшие сутки сразу 229 новосибирцев выздоровели от коронавируса

По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки выявлено еще сто пятьдесят восемь случаев коронавирусной инфекции в Новосибирской области. Выписались с выздоровлением двести двадцать девять человек.

Семь пациентов скончались из-за тяжелого течения болезни: четверо мужчин – шестидесяти, шестидесяти семи и семидесяти лет, а также три женщины – пятидесяти девяти, восьмидесяти и восьмидесяти двух лет.

В отделениях реанимации сейчас находятся сто семьдесят пять новосибирцев, тридцать восемь из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.