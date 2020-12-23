В неврологическом стационаре детской городской больницы скорой помощи завершена реконструкция. Ее результаты проверил лично губернатор

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников приехал с проверкой в неврологический стационар городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи: здесь по его поручению провели реконструкцию отделения реанимации и интенсивной терапии с паллиативными койками. Такого отделения в стационаре не было уже двадцать лет.

«Год назад главный врач Ростислав Михайлович показывал мне эти помещения — без ремонта, оборудования и делился планами о создании отделения. Тогда я поручил минздраву как можно скорее открыть финансирование, чтобы оперативно провести все работы. Сегодня я приехал проверить, что сделали за это время. Результат впечатляет! Здесь созданы условия для специфичной и высокотехнологичной помощи детям с различными сложными заболеваниями» — сообщил господин Травников на своей странице в Фейсбук.

Реконструкция позволила значительно расширить возможности применения МРТ-аппарата и спектр диагностических исследований – в том числе, проведения МРТ под наркозом, отметил главный врач больницы Ростислав Заблоцкий.

В ходе ремонта проведена замена всех инженерных систем (водоснабжение, водоотведение, отопление, вентиляция, электроснабжение, слаботочные системы, автоматическая пожарная сигнализация), проведены общестроительные и сантехнические работы, ремонт пандуса. Общая стоимость выполненных работ составила 14,9 млн рублей. В 2020 году приобретено медицинское оборудование для оказания паллиативной медицинской помощи на сумму 6,4 млн рублей за счет средств федерального бюджета.

Отделение реанимации и интенсивной терапии начнет работать с начала следующего года.

В планах — третий этап работ: завершение ремонта всего первого этажа неврологического стационара: входной группы, холла с регистратурой, гардероба, перехода между отделениями.

«Сложность не в вопросах финансирования, а в разработке проекта, поиске решения, которое позволило бы создать максимально комфортные условия для пациентов и персонала в соответствии с современными медицинскими требованиями в старом здании. Коллеги доложили, что в ближайшее время будет завершена разработка ПСД. Тогда мы уже совместно с минздравом сможем готовить решение о выделении финансирования. Чтобы точно так же через год, а может и раньше, приехать с проверкой и убедиться, что первый этаж этого отделения, этого блока полностью обновлен», — обозначил задачу губернатор.

Фото: архивы пресс-служб