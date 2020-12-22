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Сразу 216 новосибирцев, выздоровевших от COVID-19, выписали за прошедшие сутки

За это же время коронавирус обнаружили у 166 жителей региона.

По информации оперативного штаба, за минувшие сутки в Новосибирской области выявлено еще сто шестьдесят шесть случаев коронавирусной инфекции. Двести шестнадцать человек выписали с выздоровлением.

Тяжелая болезнь унесла жизнь еще семи пациентов: скончались пятеро мужчин – шестидесяти шести, шестидесяти семи, семидесяти восьми, восьмидесяти трех лет и девяносто одного года, а также две женщины – пятидесяти одного года и шестидесяти девяти лет.

В отделениях интенсивной терапии сейчас находятся сто шестьдесят семь новосибирцев, сорок пять из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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