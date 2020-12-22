Торговля идет навстречу. Новосибирские торговые сети согласились приостановить рост цен на продукты

Ожидается, что меры по сдерживанию цен будут введены до апреля будущего года. «Порядка пяти торговых сетей согласились ограничить цены на сахар, подсолнечное масло и ряд товаров первой необходимости», – сказал заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка. Он отметил, что подобные меры новосибирские власти уже принимали в 2008 году, во время острого экономического кризиса.

Замгубернатора подчеркнул, что представители торговых сетей готовы подписать соглашение по двадцати четырем товарам первой необходимости (в каждом виде – по два наименования), где торговая наценка составит не более десяти процентов.