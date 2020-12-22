Посылка из Минска. По Новосибирску будут курсировать 15 белорусских автобусов

Новосибирское «Пассажирское автотранспортное предприятие №4» получит пятнадцать новых автобусов в рамках проекта «Народный бюджет». На эту ценную покупку было выделено сто миллионов рублей. Все автобусы – МАЗ (Минский автомобильный завод) 2020 года выпуска. До конца декабря все машины будут в Новосибирске. Первые четыре из них уже поступили в город. «Вторая партия из пяти автобусов отправлена из Минска 21 декабря на накопительную площадку в городе Подольске Московской области. Оставшиеся шесть автобусов выедут из Минска ориентировочно 22 декабря. После этого все одиннадцать автобусов одной колонной направят в Новосибирск», — сообщает пресс-центр мэрии.



Все пятнадцать автобусов будут закреплены за маршрутами № 54 и частично №36, 68 и 72. Новый общественный транспорт будут выпускать на линию постепенно в течение января наступающего года.