Скользкая тема. Где и по какому графику в Новосибирске работают катки?

▪ «Главный Каток» в Театральном сквере (у НОВАТА)



Ежедневно с 11:00 до 22:00.



Со своими коньками вход свободный. Прокат коньков: взрослым — 150 руб./ час, детям — 80 руб/час. Заточка коньков — 120 руб.





▪ На стадионе «Спартак» (ул. Мичурина, 10)



Пн: выходной, вт.-чт. 16:00 до 21:00, пт- 16:00 до 22:00, сб - 11:00 до 22:00, вс - 11:00 до 21:00.



Вход на каток со своими коньками: взрослым 100 руб, детям и пенсионерам 50 руб. Прокат коньков: взрослым —150 руб, детям/пенсионерам — 70 руб. Заточка коньков — 150 руб.

▪В парке «Березовая роща» (ул. Планетная, 53)



Ежедневно с 10:00 до 23:00, прокат коньков открыт до 22:00.



Вход со своими коньками 120 рублей за весь день, детям до семи лет — бесплатно. Прокат коньков ребятишкам до 7 лет 120 рублей час, взрослым 170 руб.





▪ «Чкаловец» (ул. Республиканская, 12/1)



Ежедневно с 11:00 до 21:00.



Со своими коньками: взрослые — 80 руб./час, дети, пенсионеры — 50 руб./час. Прокат коньков: взрослым — 150 руб./ час, детям — 80 руб./час.





▪ У стадиона «Заря» (Колхидская, 8а)



Будни: 19:00 - 22:00, суббота: 10:30 — 22:00, воскресенье: 15:00 — 22:00.



Вход на каток со своими коньками взрослым — 110 руб, прокат — 160 руб.





▪ У стадиона «Электрон» (Учительская, 61/1)



Ежедневно с 11:00 до 18:00, прокат открыт до 17:00.



Вход на каток со своими коньками: взрослые — 100 руб. Дети до 13 лет/ пенсионеры — 50 руб./час. Прокат коньков: взрослые — 160 руб./час, дети/пенсионеры. — 100 руб.





▪ ПКиО им. Кирова (ул. Станиславского, 1А)



Ежедневно с 11:00 до 18:00.



Вход на каток со своими коньками: свободный. Прокат: взрослые — 150 руб./час, дети от 6 – 13 лет — 100 руб.





▪ ПКиО «Заельцовский бор» (ул. Парковая, 88)



Будни: 11:00 — 20:00, выходные: 10:00 — 21:00.



Вход на каток со своими коньками для всех 100 руб./час. Прокат коньков: от 50 до 150 руб./час.





▪ ПКиО «Заельцовский бор» (Заельцовский парк,1)

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Ежедневно с 10:00 до 21:00. Прокат открыт до 20:00.

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Вход на каток со своими коньками: 100 руб. без ограничения по времени. Прокат коньков: 150 руб. час для всех.



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▪ ПКиО «Заельцовский бор» (ул. Ельцовка 2-я, 12)

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Ежедневно: с 10:00 до 23:00.

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Вход на каток со своими коньками (без ограничения времени): взрослые — 100 рублей, дети до 10 лет — бесплатно. Прокат от 100 до 200 руб./час.



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▪ На Горской (ул. Стартовая, 43/1)

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Ежедневно с 11.00 до 21.00.

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Вход на каток со своими коньками: 100 руб. Прокат от 100 до 150 руб./час.



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▪ В Нарымском сквере («Теннисный корт»)

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Понедельник: 15:00 — 21:00, вторник — воскресенье: 11:00 — 21:00.

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Прокат для взрослого со своими коньками 80 рублей за весь день. Аренда коньков для взрослых 150 рублей, для детей и пенсионеров 80 рублей. Заточка коньков — 120 руб.



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▪ ПКиО « У моря Обского» (ул. Софийская, 15)

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Режим работы: будние дни, выходные, без обеда, с 10.00 до 17.00.

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Вход на каток со своими коньками 50 руб./час. Прокат коньков: от 50 до 100 руб./час.



▪ ПКиО «Сосновый бор» (ул. Учительская, 49)

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Режим работы: будние дни, выходные, без обеда, с 10.00 до 22.00.

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Вход со своими коньками: взрослые 150 руб./час, дети и пенсионеры 50 руб./час. Прокат коньков: от 100 до 200 руб./час.



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▪ ПКиО «Бугринская роща» (ул. Саввы Кожевникова, 39)

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Ежедневно с 11:00 до 18:00.

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Вход на каток со своими коньками: взрослым 60 руб. весь день, детям (до 14 лет) 40 руб. весь день, для детей из многодетных и малообеспеченных семей (бесплатно) весь день. Прокат от 60 до 180 руб./час.



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▪ Затулинский парк (ул. Зорге, 47)

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Ежедневно с 11:00 до 18:00.

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Вход на каток со своими коньками: взрослые и дети от 14 лет 100 р. весь день. Дети до 13 лет 50 р. весь день. Прокат коньков: от 50 до 150 руб./час.



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▪ СГУПС (ул. Дуси Ковальчук, 191)

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Будни: ПН: технический день, ВТ-ПТ: с 17:00 до 22:00, выходные: с 12:00 до 22:00.

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Вход на каток со своими коньками: взрослые — 120 руб., дети до 14 лет /пенсионеры — 70 руб. Прокат от 100 до 190 руб./час.

▪ Стадион «Сибсельмаш» (ул. Пархоменко, 2А)

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Малое поле: ПН: технический день, ВТ-ПТ: с 17:00 до 21:00, выходные и праздничные: 13:00 — 21:00.

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Вход на каток со своими коньками: взрослый — 100 руб., детский до 7 лет бесплатно.

Большое поле: при отсутствии тренировок вход со своими коньками — 150 руб. Прокат — 200 руб./час.