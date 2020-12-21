Больница за 4,5 миллиарда. В Новосибирске собираются строить большой инфекционный госпиталь

Вопросы строительства новой инфекционной больницы на пятьсот коек обсудили губернатор Новосибирской области Андрей Травников и первый заместитель Госдумы Александр Жуков. «Требуется новый комплекс, и, опираясь на постановление Государственной Думы, мы выбрали самый лучший проект, он реализован в двух субъектах Российской Федерации, - отметил глава региона. - Теперь наша задача в кратчайшие сроки сделать привязку, получить экспертизу. Думаю, что мы за первый, максимум второй квартал 2021 года это сделаем, и будем обращаться в Правительство, в Госдуму РФ с просьбой выйти на поправки, и начать финансировать стройку уже в следующем году».



Предложение господина Травникова поддержали и внесли в постановление о принятии федерального бюджета на 2021-2023 годы рекомендацию о выделении средств. «Нам удалось сделать запись в постановление о принятии федерального бюджета на 2021-2023 годы рекомендации Правительству – обязательно предусмотреть средства в бюджете на строительство этого объекта. Сейчас нужно определиться с проектно-сметной документацией и добиваться того, чтобы деньги на это были выделены», – подчеркнул Александр Жуков. Ориентировочно стоимость строительства госпиталя оценивают в четыре с половиной миллиарда рублей.